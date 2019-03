Schuttevaer Premium Schippersz (31) Last Tango Facebook

Twitter

Oss 15 maart 2019, 12:00

Veel varend volk in de families, van weerszijde. Of aan de vaart gelieerd. Neef Harrie van der Horst is bevrachter in Rotterdam, dus met hem zijn we zeer bevriend. Zijn broer Jan heeft een victualiënhandel in IJsselmonde, en naar hem ga ik op afscheidstournee. Met dit boodschappenlijstje: een vat smeerolie en een blik consistentvet voor de Nova Cura, een overall, een paar overschoenen, een warme schipperstrui en handschoenen voor Schippersz.