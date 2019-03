Schuttevaer Premium Twee dronken Polen met elkaar op de vuist Facebook

Twitter

Email POTSDAM 15 maart 2019, 00:18

Twee dronken Poolse bemanningsleden zijn woensdagavond 13 maart met elkaar slaags geraakt toen hun schip in de sluis lag. Het handgemeen vond plaats in de sluis van Wusterwitz op het Elbe-Havelkanaal in de Duitse deelstaat Brandenburg.