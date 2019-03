Eerste landelijke Dag van de Binnenvaart: 16 maart Facebook

Zaterdag 16 maart wordt voor het eerst de Dag van de Binnenvaart georganiseerd. Op zo’n 20 locaties verspreid door Nederland zet de binnenvaart haar deuren open voor bezoekers. ‘Dat moet je (er)varen!’

Een schip spreekt pas echt tot de verbeelding als je er zelf op staat. Dat is wat op deze dag kan; je kunt op diverse locaties aan boord bij schepen, rondkijken en in gesprek met de bemanning. Maar de binnenvaart is meer. Bezoekers kunnen ook een vaartocht maken door het havengebied van Amsterdam, een kijkje nemen bij een verkeersleiding, zien hoe een schip wordt afgebouwd, hoe containers worden geladen en gelost op een containerterminal of een bezoek brengen aan het grootste simulatorcentrum van Europa.





Ook bieden de diverse maritieme scholen en kennisinstituten een gevarieerd programma waarbij geïnformeerd wordt over opleidingen, voor zowel instroom als zij-instroom. Alles draait die dag om het beleven en ervaren van de binnenvaart, in de breedste zin. Een kennismaking met een sector die niet voor iedereen bekend is.





Binnenvaart een belangrijke sector

De binnenvaartsector is voor de Nederlandse economie zeer belangrijk. De binnenvaart biedt als werkgever zo’n 13.500 arbeidsplaatsen. Met een vloot van ruim 8.000 schepen wordt in Nederland op dit moment 37% van het goederenvervoer over het water afgewikkeld. Voor het vervoer van containers ligt dit percentage op 35% (1,3 vrachtwagenbewegingen per jaar).





Vrijwel alle economische regio's in Nederland en Noordwest-Europa zijn via vaarwater verbonden. Met 150 havens en ruim 30 containerterminals in het land is de infrastructuur aanwezig om ook in de toekomst groeiende goederenstromen aan te kunnen. Een enkel binnenvaartschip staat al snel gelijk aan 52 vrachtwagens en een gemiddelde reductie van 30% CO2-uitstoot.





Een sector die zo belangrijk is, is echter nog niet zo bekend bij het grote publiek. Zonde, want de binnenvaart heeft zoveel te bieden. Daar moet op 16 maart verandering in komen. Iedereen kan die dag kennis maken met de kansen en mogelijkheden van de binnenvaart. Dat moet je (er)varen!





Over Dag van de Binnenvaart

Op www.dagvandebinnenvaart.nl staan alle activiteiten die er zaterdag te doen zijn. Van 10 uur tot 15 uur is er een gevarieerd aanbod dat de diverse facetten van de sector laat zien. Voor sommige activiteiten dient aangemeld te worden. Maar wees er snel bij, want sommige activiteiten zijn al (bijna) vol.





Dit jaar zijn de activiteiten vooral opgezet rondom wat nautische hotspots, zoals de maritieme opleidingen in Vlissingen, Rotterdam, IJmuiden, Urk en Harlingen en andere locaties in die regio’s. Het moet echter uitgroeien tot een jaarlijks event waarbij activiteiten zich over het gehele land uitstrekken. Ervaar de binnenvaart!