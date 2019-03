Schuttevaer Premium NOVA College bouwt eigen studentencomplex Facebook

IJMUIDEN 8 maart 2019, 21:37

Studenten van het NOVA College in IJmuiden kunnen vanaf komend schooljaar intern wonen in een gloednieuw wooncomplex. Op het terrein van de school aan de Kanaalstraat 7 wordt volgende maand een prefab gebouw neergezet dat onderdak gaat bieden aan zo'n veertig studenten. De nieuwe huisvesting vervangt de woonruimtes voor studenten die de school tot nu toe van particulieren huurt in de omgeving van het Nova College.