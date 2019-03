Schuttevaer Premium Goed ijs en veel gezelligheid op noordelijk Schaatsfestijn Facebook

Twitter

Email DRONTEN 6 maart 2019, 11:46

De ijsbaan van Dronten was vrijdag 1 maart het toneel voor het jaarlijkse schaatsfestijn van de noordelijke binnenvaartinternaten. ‘Het was gelukkig weer een beetje kouder dan eerder in de week en daarom was het ijs goed’, zegt Adrie Romijn-Fernhout van de organisatie.