Platje keert terug naar de Rijn



Duisburg 4 maart 2019, 17:00

Onder de titel ‘Damals und Heute am Rhein’ is vanaf 10 maart in het Museum der Deutschen Binnenschiffahrt in Duisburg een foto-expositie te zien van de Nederlandse grootverzamelaar Henry Platje uit Bad Bentheim.