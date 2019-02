Schuttevaer Premium Afvalstoffenbijdrage op gasolie moet omhoog Facebook

Twitter

STRAATSBURG 20 februari 2019, 10:00

De verplichte verwijderingsbijdrage voor oliehoudend afval aan boord van schepen gaat de komende jaren waarschijnlijk omhoog. Sinds 1996 wordt een heffing van 7,50 euro per kuub gasolie betaald, maar de uitvoerende instantie CDNI zegt dat een verhoging tot 8,50 of zelfs 9,50 euro per kuub nodig is om kostendekkend te blijven.