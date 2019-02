Schuttevaer Premium ‘Oog voor de positie van varende ondernemers’ Facebook

ZWIJNDRECHT 17 februari 2019, 23:39

Roland Kortenhorst nam na 15 jaar afscheid als bestuurder in de binnenvaart. De receptie door Koninklijke BLN-Schuttevaer in het ARA hotel in Zwijndrecht werd vrijdag 15 februari door zo’n vijftig leden, vrienden en relaties bezocht. ‘Je had oog voor de positie van varende ondernemers. Dat was al die jaren je rode draad’, prees vice-voorzitter Jan van Belzen de vertrekkende BLN-voorzitter.