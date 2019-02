Mevr. Sunniva Fluitsma,

Uw stelling: We hebben nooit iets teruggezien van het voormalige “sloopfonds” is natuurlijk onjuist.

Er zijn na de toenmalige crisis met te veel schepen, erg veel schepen uit de markt genomen middels sloop, en vele hebben daarnaast nog gebruik gemaakt van de bedrijfsbeëindiging, die ook is betaald uit dat sloopfonds.

Dat potje (sloopfonds) was toen ook ongeveer leeg.

De overige gelden in het vermeende slooppotje, zijn gelden opgebracht door de boete, op het toenmalig in de markt brengen van extra tonnage. Deze gelden zijn nagenoeg geheel, door de toen ter discussie staande nieuwbouw ingebracht.

Ik weet het niet zeker, maar 1/3 droge lading, en 2/3 tankvaart als betalingsverhouding.

Als dit juist is, dan vermoed ik dat er van Uw toenmalige leden, maar toch zeker niet veel, van Uw huidige leden hebben bijgedragen, aan dat wat u later noemt het “reservefonds”. En is U redenatie dan ook volledig onjuist, dat U zeggenschap hierover zou kunnen claimen.

Temeer daar U uit eigen beweging div. overlegorganen hebt verlaten.

Wat U de Kamerleden hieromtrent, dus gevoed met verkeerde stellingen wilt uitleggen, is niet uit te leggen.



Wat wel verheugend was, om onlangs in de Binnenvaartkrant te lezen, dat de ASV soms toch naar geluiden van buitenaf luistert, en zelfs positief kan reageren op het volgende.

Nl. de stelling dat “Verladers in de Transportsector een goederentransportbelasting moeten meebetalen aan de vergroening van de transportsector”

Deze stelling is door Koninklijke BLN-Schuttevaer in sept. 2017 al gepresenteerd in het eerste rapport “Vergroening en Verduurzaming van Koninklijke BLN-Schuttevaer”.

Dit kwam uit het persoonlijke brein van bestuurder Willy Kreusch, bijgestaan door de heer Ronald Versloot.

Ikzelf heb over deze stelling, tijdens Uw vergadering van 17 mrt. 2018 aan de heer Matthijs Sienot (D66) zijn mening hierover kunnen vragen, uiteindelijk sprak de heer Sienot zijn steun uit voor dit idee, (staat te lezen in de notulen van deze ASV-vergadering).

Dan in de Binnenvaartkrant van 8 jan. 2019, pag. 5, lees ik vol vreugde dat de ASV dus best gedachtegoed van de BLN kan, en wil overnemen.

Nl. onder de Kop: ASV wil andere aanpak voor Green Deal, komt plots ondersteuning van de ASV, middels een Vergroeningsfonds, gefinancierd, door toeslag op vervoer, en te betalen door opdrachtgever.

Dit is wel uit te leggen.

Mijn dank daarvoor.



Gr. Sjaak van Wijk