Schuttevaer Premium Arie Cornelis lek in haven Hamburg Facebook

Twitter

Email HAMBURG 2 februari 2019, 11:47

De brandweer van Hamburg is woensdag 30 januari aan het einde van de middag grootscheeps uitgerukt in de haven van Oortkaten aan de oostkant van de Hamburg.

Het Nederlandse werkschip Arie Cornelis (49 x 7 meter), dat op de Elbe aan het werk was, maakte water en dreigde te zinken. De bemanning was zelf al begonnen het instromende water weg te pompen toen de brandweer kwam. Die bracht meerdere dompelpompen aan boord. Het schip stond inmiddels vol water.

Brandweerduikers probeerden het lek in het vlak te dichten. Dat mislukte aanvankelijk, omdat het schip juist op die plaats aan de grond zat. Nadat het verschoven was, zagen de duikers rond 22:30 uur kans het lek te lokaliseren en een kleed aan te brengen. In overleg met de havenautoriteiten werd besloten de Arie Cornelis naar de plaatselijke scheepswerf in de haven te verhalen voor reparatie.

Bij het incident viel een gewonde. Een brandweerman gleed uit op het gladde dek en raakte gewond aan zijn been. Hij werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Bij de actie waren tegen de 75 manschappen betrokken, meldt de brandweer. ( BO