Den Bosch 2 februari 2019, 15:00

Nergens slaap je zo lekker als op een varend schip. Het is een waar genot: het geluid van water dat kabbelend langs het onderwaterschip stroomt, het zachte gebrom van de motor en het idee dat je wordt voortbewogen zonder iets te hoeven doen. Gelukkig hebben ze dat bij de CCR ook ingezien.

CCR eist maximaal 60 decibel in slaapvertrek

'Komt de politie met een geluidsmeter aan boord?'









Want die past met ingang van 1 juli 2019 de bemanningsvoorschriften zodanig aan dat rusten tijdens de vaart gaat meetellen voor het vaartijdenboek. Hoe de versoepeling er precies uit gaat zien wordt later nog bekendgemaakt. Maar één voorwaarde wordt al opvallend prominent genoemd: er moet gerust worden in ruimtes 'waarin het geluidsniveau niet boven de 60 dB (A) komt.'

Uiteraard is het een goede zaak dat personeel wordt beschermd tegen lawaai en slechte werkgevers. Daar zal die geluidseis ook wel vandaan komen. Maar het is wel bijzonder betuttelend voor de schipper-eigenaar. Want thuis aan de wal mag die op de bank in slaap vallen met Rammstein of keiharde techno uit de speakers en daar zolang blijven liggen als hij wil. Geen controleur die erop afkomt - of het moet de politie zijn wegens burengerucht. Maar in de schipperswoning moet het plotseling zo stil zijn dat niets het geluid van een eventuele airco (die produceert volgens de tabellen 60 dB) te bovenkomt.





Voorwoning

Een tweede probleem lijkt me de controle op de naleving. Stel dat het geluidsniveau in de schipperswoning tijdens de vaart boven de 60 dB uitkomt. Waarom zou de schipper-eigenaar niet in de veel stillere voorwoning gaan rusten, terwijl zijn echtgenote of stuurman het schip vaart? Uiteraard wil ik niemand op ideeën brengen, maar zelfs als de schipper, zijn vrouw of anderen die normaal achter wonen nooit in de stille voorwoning komen, is dat bij controle van het vaartijdenboek achteraf lastig vast te stellen.

Het wachten is nu hoe een en ander in het Reglement voor het scheepvaartpersoneel op de Rijn wordt verwoord. En vooral hoe de maatregel in de praktijk uitpakt. Ik kan me toch niet voorstellen dat de Wasserschutzpolizei over een paar maanden met een geluidsmeter aan boord komt of aan het beddengoed gaat snuffelen.