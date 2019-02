Schuttevaer Premium ‘Als de dood voor weer een blauwe envelop’ (video) Facebook

HILVERSUM 31 januari 2019, 23:33

EenVandaag bracht donderdag 31 januari het schokkende relaas van binnenvaartmatroos Maarten Oosterbaan, van wie de Nederlandse belastingdienst vóór vrijdag ruim 24.000 euro wil zien. Dat is een naheffing sociale lasten voor de jaren na 2010 die hij voor Hartborg SA onder Luxemburgse vlag voer.

1 / 1 Matroos Maarten kreeg drie aanslagen van in totaal 24.000 euro. Hij was jaren ‘als de dood voor weer een blauwe envelop’. (Foto EenVandaag) Matroos Maarten kreeg drie aanslagen van in totaal 24.000 euro. Hij was jaren ‘als de dood voor weer een blauwe envelop’. (Foto EenVandaag)

De oud-werkgever droeg over meerdere jaren sociale premies af in Luxemburg, terwijl dat in Nederland had gemoeten. Vanaf 2010 is de Luxemburgse werkgever namelijk verplicht om de premies af te dragen in het land waar de meeste werkzaamheden plaatsvinden. In het geval van Maarten en zijn ‘Luxemburgse’ collega’s is dat Nederland.





Niet aangemeld

EenVandaag meldt dat ze door hun baas niet zijn aangemeld bij de Sociale Verzekeringsbank. Volgens de loonstrook zijn er wel premies ingehouden, maar is er geen geld afgedragen. De belastingdienst legde in 2010 een claim van zes miljoen euro neer bij Hartborg SA, maar de eigenaar zou drie dagen eerder het eigen faillissement hebben aangevraagd. Omdat er geen geld was, sloot de curator na enkele maanden het dossier.

Vervolgens stuurde de belastingdienst naheffingen naar ex-werknemers, die per persoon opliepen tot soms 100.000 euro. Belastingadviseur Jan Grob , die voor veel in Nederland wonende Rijnvarenden de belastingaangifte verzorgt, schat dat het om zo’n 200 gedupeerden gaat met soms dramatische gevolgen. ‘Van twee mensen weet ik dat ze zelfmoord hebben gepleegd omdat ze geen uitweg meer zagen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat dit moet gebeuren in een land zo modern als Nederland.’





Heel lang geleden

EenVandaag sprak de voormalig werkgever van Oosterbaan telefonisch. Hij bevestigt dat er grote zorgen bestaan, maar zegt ook dat het allemaal achter hem ligt. ‘Dit is al een hele lange tijd geleden. Ik ben al heel lang gestopt met dit bedrijf. Ik spreek daar niet meer over.’





De belastingdienst heeft EenVandaag schriftelijk laten weten dat ‘de beschreven situatie erg vervelend is’. De dienst wijst op de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen. Vanwege een wettelijke geheimhoudingsplicht gaat de belastingdienst niet in op persoonlijke dossiers.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) laat weten dat zo’n 200-250 Rijnvarenden een verzoek hebben gedaan om hun dossier te bekijken. Op Facebook leidde het bericht van EenVandaag in korte tijd tot ruim 100 verbaasde en betrokken reacties. ( DvdM