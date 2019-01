Schuttevaer Premium Schippersz 26: Stein-Weurt-Stein Facebook

Verder maar weer, met zilverzand naar de glasfabriek in Leerdam. Het Julianakanaal hebben we gehad, Linne en Roermond routineschuttingen, en dan van Belfeld tot Sambeek de boot aan de kont: een urenlange strek die ik doorbracht aan het roer van de Antoon, waar ik te eten en te drinken kreeg.

En tijd genoeg om te vertellen over de Nova Cura en die zes weken in Stein. In redelijk betaalde ligdagen lig je maar te liggen, lekker rustig voor de Antoon, maar niks gedaan voor een ongedurige baas en zijn bootje (want zo zag ik de verhoudingen).





Jan wist een schipper die het aandurfde. Met mij aan het roer van de Nova Cura, helemaal tot aan Weurt. De Kempenaar was de Nellie van Verlaan, (ook) geladen met zilverzand. En we voeren voorspoedig. Ook hier na Belfeld de boot aan de kont, ook hier in de stuurhut van de Nellie samen eten en drinken. Als het geen zuurkool was die ik kreeg opgediend, dan vergis ik mij. Ik bracht de Nellie keurig tot voor de sluis, nam afscheid van de Verlaans. ‘Is goed gegaan’, zei Verlaan, maar ik dacht te verstaan: ‘goed gedaan’. Schipper Verlaan drukte mij de hand: ‘Doe Jan en Greet de groeten. Mooi bootje hebben ze.’

Mooi bootje, mijn bootje, dacht ik en Jan en Greet, Stein, dat is nog een kolere eind.

‘s Avonds tot Cuijk, aan de kade vastgemaakt. Ik zou aan de wal iets gaan eten. Maar aan de kade van Cuijk lag het niet lekker. De Nova Cura vond het niks. Ze schommelde behoorlijk en als een schip passeerde botste ze tegen die kaai, dwars door de autobanden heen. En er passeerden gedurig schepen die nacht, want van Sambeek tot Grave of Weurt (met Heumen open) is het onbelemmerd doorjakkeren en niemand die rekening hield met dat bootje aan de kade. Ik knoopte alles vast wat draad was. Zo, die slaat niet los. Maar van boord durfde ik niet. Die voorgenomen zak patat en twee kroketten kon ik op m’n buik schrijven. Als er niet nog wat brood in de trommel lag, had ik zomaar kunnen verhongeren. Van slapen kwam weinig tot niets.





Kroketten

De Nova Cura was allang blij toen ik midden in de nacht alles weer losknoopte en verder voer tot Sambeek, waar het rustig was in de rijen voor de sluis en waar ik alsnog de hoognodige slaap genoot.

Onderweg naar huis (zo voelde het) heb ik me wel degelijk alsnog aan patat en zo te goed gedaan. Had ik wel verdiend, vond ik.

Jan en Greet waren het daar helemaal mee eens. Toen ik Stein was binnengevaren en mijn (en hun) Nova Cura sierlijk langs de Antoon had afgemeerd, en verslag had uitgebracht van de reis, stelde Jan voor patat te halen. Met kroketten. Zij ieder een, twee voor mij. Verschil moet er wezen, nietwaar.





Volgende keer: Stein-Luik-Stein