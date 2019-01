Schuttevaer Premium Matroos overleeft val van schip Facebook

Twitter

Email SAMBEEK 28 januari 2019, 16:13

De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) stelt een onderzoek in naar het overboord vallen van een matroos. Dat gebeurde donderdagmorgen 24 januari op de Maas bij Well in Limburg. De matroos had gelukkig een reddingsvest aan en wist zelf naar de kant te zwemmen en op de oever te klimmen.

Een omstander die het voorval gezien had waarschuwde de politie. De matroos bleek licht onderkoeld te zijn en werd voor controle naar een ziekenhuis gebracht. De schipper kwam er pas bij de sluis van Sambeek achter dat zijn bemanningslid niet meer aan boord was en sloeg alarm, maar toen stond de matroos al lang en breed op het droge.





Om wat voor schip het gaat kunnen de politie en de Inspectie SZW niet zeggen. De matroos kon het ziekenhuis al weer snel verlaten. Hij heeft aan het voorval geen blijvend letsel overgehouden. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt gehoord te hebben dat het goed met hem gaat en dat hij inmiddels weer op zijn schip aan het werk is gegaan. De Inspectie SZW zegt dat het onderzoek naar de toedracht enige maanden kan duren. ( BO