Heijmen Bunkerstations heeft onlangs de dubbelwandige tanker Independent in de vaart genomen. De naam van het schip verwoordt waar het familiebedrijf voor staat, een onafhankelijk bunkerbedrijf zijn en blijven.

1 / 1 De nieuwe dubbelwandige tanker Independent vervangt de enkelwandige tanker Hortensia 2. (Foto Heijmen Bunkerstations) De nieuwe dubbelwandige tanker Independent vervangt de enkelwandige tanker Hortensia 2. (Foto Heijmen Bunkerstations)

Frank en Robert Heijmen exploiteren drie bunkerstations, Bunkerstation Heijmen in Millingen aan de Rijn, Neptun Heijmen in Nijmegen en samen met Serge Broekhuizen SBH Heijmen Rotterdam . Deze bunkerstations werden de afgelopen jaren door de tanker Hortensia 2 van Heijmen bevoorraad. Deze enkelwandige tanker met een capaciteit van 1650 kuub, mag echter niet langer met minerale brandstoffen varen. De Independent vervangt dan ook de Hortensia 2 en voorziet sindsdien de drie bunkerstations van gasolie. Heijmen gaat de tanker ook beperkt inzetten voor werk van derden.





Zelf bepalen

De Independent is 85 meter lang en 9,60 meter breed en Heijmen koos bewust voor deze afmetingen. ‘Hierdoor kan het schip overal komen en dat is belangrijk voor ons’, vertelt Robert Heijmen die benadrukt dat hij met een eigen schip niet afhankelijk is van derden of externe omstandigheden. ‘Wij willen bepalen wanneer en waar we kunnen laden. Dat zorgt voor meer bedrijfszekerheid.’

De vijf tanks hebben een totale inhoud van 1700 kuub. Deze tanks kunnen afzonderlijk worden geladen. In de machinekamer staat een Caterpillar 3508C. Om lading over te pompen, is de Independent voorzien van twee Bornemann-pompen. Die hebben een capaciteit van 350 en 250 kuub per uur en kunnen afzonderlijk of tegelijk worden ingezet.

Rensen-Driessen Shipbuilding heeft de Independent ontworpen en leverde de tanker aan Heijmen. Het casco werd gebouwd op een werf in het Chinese Nantong. In augustus vorig jaar kwam de tanker in Nederland aan. Dolderman in Dordrecht begon toen met de afbouw.

Robert Heijmen weet nog niet wat er met de Hortensia 2 gaat gebeuren. Omdat het casco nog goed is, vindt hij slopen zonde. ‘Wij zijn meerdere opties aan het onderzoeken.’ (EvH)