DEN HAAG 25 januari 2019, 13:00

Een korporaal van de Koninklijke Marine moet alsnog een taakstraf uitvoeren die hij in 2017 kreeg opgelegd van de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem. De man uit Anna Paulowna werd toen veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. De rechters in Arnhem achtten het bewezen dat hij als medewerker van de materieeldienst dure technische apparatuur stal en via Marktplaats verkocht. De korporaal ging in beroep bij de Hoge Raad, maar de hoogste rechter is het met de eerdere uitspraak eens.

De man, van wie de leeftijd en ander personalia niet zijn bekendgemaakt, was werkzaam als plaatsvervangend hoofd van de materieeldienst bij de marine in Den Helder. Hij werkte op meerdere marineschepen, maar meestal op het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland. Vanuit zijn functie had hij de sleutels van de werkruimtes op alle vier de schepen van de Hollandklasse.

Mede dankzij een melding van de Duitse politie, stuitte de marechaussee op advertenties op Marktplaats waar dure meetapparatuur te koop werd aangeboden. Het ging om een Flir i50 warmtebeeldcamera, een Rhode & Schwartz FSH4.24 osciloscoop en een Fluke 199 scopemeter. De Duitse politie stuurde de marechaussee ook mailverkeer mee over de onderhandelingen met een geïnteresseerde, die de apparatuur uiteindelijk ook kocht.

Na onderzoek bleken de spullen in mei, juni of juli te zijn gestolen. Mogelijk had de korporaal ze speciaal ingekocht om door te verkopen, want hij was geautoriseerd om NATO-meetapparatuur te bestellen. Van niet alle apparaten is de verkoopprijs bekendgemaakt. Wel bekend is dat de Flir i50 warmtebeeldcamera voor 950 euro naar de koper op Marktplaats ging, terwijl de nieuwwaarde ruim boven de 5000 euro lag. Voor zijn handel gebruikte man een apart e-mailadres. De opbrengst liet hij op de rekening van zijn vrouw storten.





Heling

De advocaat van de verdachte vond de diefstal niet bewezen, omdat er geen rechtstreeks verband kon worden gelegd tussen het verdwijnen van de spullen en handelingen van de korporaal. Hij betoogde dat er hooguit sprake was van heling. De rechters van de Hoge Raad vonden echter dat hun collega's van de militaire kamer in Arnhem overtuigend bewijs hadden geleverd en lieten de eerdere uitspraak in stand. Daarom moet de korporaal toch zijn taakstraf van 180 uur uitvoeren. Als hij dat niet doet gaat hij 90 dagen de cel in. (BO)