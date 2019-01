Schuttevaer Premium ASV betwist ‘level playing field’ keuringen in CCR-lidstaten Facebook

Schippersvereniging ASV houdt vol dat de CCR-landen kleine schepen op verschillende wijze keuren en neemt het minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kwalijk dat zei de Kamermotie Van Aalst/Laçin over kleine schepen niet goed uitvoert.

Minister ziet geen reden Kamermotie uit te voeren

De Tweede Kamerleden van respectievelijk PVV en SP vroegen de minister in mei 2018 in een breed ondersteunde motie om kleine binnenvaartschepen (maximaal 86 meter/1500 ton), naar voorbeeld van Duitsland, te vrijwaren van de toepassing van CCR -regels. Die zouden een te grote bedreiging vormen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering.

Volgens de minister, die naar aanleiding van de motie onderzoek liet doen en daar in december verslag van deed, zijn er in Duitsland echter geen andere technische eisen aan kleine binnenvaartschepen dan in Nederland en hoeft er daarom niets te veranderen. Er is volgens haar sprake van een ‘level playing field’.





Toepassing verschilt

De ASV kan er in meegaan dat de eisen wellicht op papier niet anders zijn, maar stelt dat de toepassing ervan verschilt en de Duitse keuringen wel degelijk afwijken van de Nederlandse keuringen. ‘Het is duidelijk dat in de verschillende landen de regels op een heel verschillende wijze worden geïnterpreteerd’, zegt woordvoerder Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging. ‘Schepen die zonder personeel varen worden bijvoorbeeld in Duitsland op veel minder punten gekeurd dan in Nederland. En daarom is er in de ogen van de ASV geen sprake van een level playing field.’

De ASV was aanvankelijk blij met de motie. ‘Maar nu blijkt dat het de zoveelste motie is die niet wordt uitgevoerd, eigenlijk hadden we ook niet anders verwacht’, zegt Fluitsma.

Wantrouwen

Het ministerie vroeg de ASV inmiddels om informatie aan te leveren betreffende het verschil in keuringen. De ASV heeft dit echter geweigerd. ‘Het wantrouwen is inmiddels zo groot dat wij ervan uitgaan dat de door ons verzamelde gegevens niet op de juiste wijze zullen worden gebruikt. Wij zijn bang dat onze informatie wordt gebruikt om de keuringen in andere CCR-staten voortaan net zo streng en naar Nederlands model uit te voeren en dan zijn we nog verder van huis.’

Afgesproken is wel dat de ASV en het ministerie opnieuw in gesprek gaan over de kwestie.

Thema-actie

Om ook de praktijk te onderzoeken heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport volgens de minister ook een aantal binnenvaartschepen van verschillende nationaliteiten gecontroleerd. Deze actie heeft volgens haar geen signalen opgeleverd dat er in de andere CCR-landen anders met de technische eisen wordt omgegaan dan in Nederland.

Volgens Fluitsma was die controle echter niet representatief. ‘Ze zijn slechts bij twee buitenlandse schepen aan boord geweest. Dat stelt niks voor en zegt me niets.’

Tekort

‘Ik vind het zo jammer’, vervolgt Fluitsma, ‘er worden momenteel onnodig veel schepen gesloopt. Er is een enorm tekort aan kleine schepen, wij zijn nodig. En dan heb ik het niet alleen over spitsen, maar ook over bijvoorbeeld schepen van 700 tot 800 ton. De CCR denkt dat bijvoorbeeld de Zulu-schepen dat tekort kunnen oplossen, maar dat is niet zo. Aan boord van een Zulu kun je niet slapen, die is alleen geschikt voor korte trajecten. Voor de lange trajecten is er straks niets meer.’