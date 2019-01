Schuttevaer Premium Groot ziet klein over het hoofd, spits van achteren aangevaren Facebook

Antwerpen 23 januari 2019, 12:00

Voor de derde keer binnen een jaar is een spits van achteren aangevaren door een veel groter binnenvaartschip. De jongste overvaring overkwam de Nederlandse spits Destiny met twee opvarenden bij de Lillobrug in Antwerpen. Het met rollen geladen schip bleef wonder boven wonder drijven.

Derde spits binnen een jaar van achteren aangevaren

‘We zijn blij dat we het hebben overleefd’

In de haven van Antwerpen kwam het van achteren oplopende duwbakverband Aquafortem met zijn schuin overhangende boeg tegen de met rollen staal geladen Destiny. Dat gebeurde op 2 januari, maar bleef toen buiten de publiciteit. De spits voer 10 à 11 kilometer per uur, het koppelverband 19, zegt schipper Jan Kamstra van de Destiny. Hij en zijn vrouw Erna zijn blij dat ze het kunnen navertellen. Hun schip werd ter hoogte van de roef geraakt en dwars in het vaarwater geduwd. De rollen bleven gelukkig op hun plaats.





‘Eruit!’

Jan en Erna Kamstra vertrekken die dag vroeg in de ochtend vanuit Vianen. Ze zijn vrijwel tot de ijk geladen met staalrollen van Tata Steel in Velsen met bestemming Evry in Frankrijk. Aan het begin van de avond, het is inmiddels donker, varen ze Antwerpen binnen. De lucht was kraakhelder, vertelt Jan, en er stond vrijwel geen wind. Hij vaart op zicht, maar heeft de radar wel bijstaan met het bereik naar achteren op 300 meter.

Een paar honderd meter voor de Lillobrug vaart Kamstra alvast een beetje van zijn eigen wal weg om aan te sturen op de opening van de brug. Dan ziet hij achter zich de hoge duwbak opdoemen. ‘Eruit!’, schreeuwt hij tegen Erna, die beneden is. Dan volgt een klap: op 700 meter voor de brug stoot de kop van de Aquafortem tegen de roef en duwt de spits schuin. De hoge kop schuift langs het schip en drukt de den en het bestek ter hoogte van de achterste middenbolder in. Ook de luiken raken ontzet.

Kamstra houdt zijn tegenwoordigheid van geest en draait zijn schip weg van de Aquafortem. Tot zijn geluk en een beetje ook wel tot zijn verbazing, blijft de Destiny stabiel. Hij pakt de marifoon en schreeuwt naar de schipper wat hij aan het doen is. 'Toen ben ik naar buiten gelopen om te kijken of we water maakten. Dat bleek gelukkig niet het geval.'





Patroon

De aanvaring van een spits door een oplopend schip is al de derde binnen een jaar. De zwaarste van de drie was op 26 mei vorig jaar. Toen werd de Franse Coxswain op de Dordtse Kil compleet overvaren door de Belgische tanker Somtrans XIII. De Coxswain ging onder de Somtrans door en werd vermorzeld. Het schip bleef vervolgens ondersteboven in het water drijven. Het was een wonder dat de schipper en zijn vrouw het er levend van afbrachten. Zij werden uit het water gered door de schipper van een passerend jacht.

Een vergelijkbaar ongeval was er vorig jaar met de Nederlandse spits Manna. Die werd op 19 juni in het Antwerpse Kanaaldok aangevaren door de achteropkomende tanker Synergy.?Dat gebeurde eveneens in de buurt van de Lillobrug. Er raakte toen niemand gewond. De Manna liep behalve schade aan het achterschip ook kopschade op, omdat de spits door de Synergy tegen een afgemeerd schip werd gedrukt.





Alertheid

Voorzitter Janarie Kranenburg van de coöperatie ELV , waar veel spitsen bij zijn aangesloten, maakt zich er zorgen over dat opnieuw een spits kennelijk over het hoofd is gezien. Zelf vaart hij ook op een spits, de Westropa. 'Ik maak het regelmatig mee. Dan zie je een schip van achteren akelig lang op je afkoersen. Als je de schipper aanroept zegt die 'ik had u wel gezien hoor'. Maar ik betwijfel regelmatig of dat wel zo is.'

Aan de techniek kan het volgens hem niet liggen. 'Iedereen heeft een stuurhut vol apparatuur: radar, AIS, camera's. Ik denk eerder dat het een kwestie van afleiding of onvoldoende alertheid is.'

Verder wijst hij op het grote verschil in snelheid. Want een lege tanker vaart al snel 19 of 20 kilometer per uur, terwijl de schipper van een geladen spits al blij is met een gangetje van 10 kilometer. De Schelde-Rijnverbinding is in dat opzicht berucht. Net iets smaller, maar wel behoorlijk druk, zegt hij. Ook Kamstra zegt dat het niet de eerste keer is dat hij bijna werd overvaren. In november was het bij de Vossemeerbrug bijna fout gegaan. Niet alleen op de kanalen, maar ook een keer op de Waal bij Gendt.





Kritisch kijken

Het goed in de gaten houden van wat er voor je kop vaart is vooral een kwestie van bewustwording, vindt Janarie Kranenburg. Dat gaat niet alleen grote schepen aan: ‘Straks komt het pleziervaartseizoen er weer aan. Op klein vaarwater heb je dan ongeveer dezelfde verhoudingen en is zo'n soort aanvaring niet ondenkbaar. De binnenvaart is een veilige vorm van transport, maar dat neemt niet weg dat we eens kritisch moeten kijken naar de ongevallen die wel gebeuren en daar lering uit trekken.’

Voor wat betreft de Lillobrug, heeft hij wel een suggestie: stel de zijopeningen beschikbaar, zodat de kleinere scheepvaart daar gebruik van kan maken.

Stress

Woordvoerder Sunniva van de schippersvereniging ASV, zelf ook spitsenschipper, zegt het details van dit ongeval niet te kennen. Wel signaleert ze dat het aantal ongevallen op het water in het algemeen toeneemt. ‘Ik zie dat bijvoorbeeld aan onze eigen verzekeringspremie. Die is voor ons schip dit jaar zelfs met 17% gestegen. Dat is niet voor niks.'

Fluitsma denkt dat er mogelijk een verband is met wat ze noemt de roofbouw die er op mensen aan boord wordt gepleegd, omdat er vaak onder de kostprijs wordt gevaren. 'Kijk bijvoorbeeld naar hoe erg de mensen in de containervaart onder druk staan', zegt ze.

Maar de oorzaak van al die ongevallen is niet eenduidig, denkt Fluitsma. Want daar zitten bijvoorbeeld ook brugaanvaringen bij, waarbij de bediening op afstand de oorzaak is. Ze pleit daarom voor een onderzoek om erachter te komen wat er nu echt mis is met de veiligheid in de binnenvaart. Wie dat zou moeten doen? 'De OVV , daar heb ik zo mijn twijfels bij, want die hebben in het geval van Grave behoorlijk slecht werk geleverd.'





Domme pech

Eigenaar en schipper Yannick van Helsen van de Aquafortem was op het moment van de aanvaring zelf niet aan boord. Hij woont in Antwerpen en zegt onmiddellijk naar de Lillobrug te zijn gereden om te gaan kijken. Hij zegt dat de Nederlandse aflosser, die op dat moment verantwoordelijk was voor het schip, een zeer ervaren schipper is. Volgens Van Helsen was de aanvaring waarschijnlijk het gevolg van één moment van onoplettendheid. De schipper moest het op zicht en met de radar doen, want de Aquafortem (uit 1974) is niet met camera's uitgerust. Hij vermoedt dat de Destiny op het radarbeeld is weggevallen door valse echo's van de brug. Dat de schipper de spits met het oog niet heeft gezien zou volgens hem kunnen komen omdat er ter plaatse veel verblindende verlichting is.

‘Als de zetschipper op de AIS had gekeken had hij de Destiny ongetwijfeld gezien. Maar je hoeft maar één keer niet te kijken en het is mis’, zegt Van Helsen, die verder wijst op het grote verschil in snelheid tussen een spits en een koppelverband. Bovendien stak het koppelverband ongeladen hoog uit het water en was de veel kleinere spits diepgeladen. 'Begrijp me niet verkeerd, ik vind het ook een vervelend ongeval. De verzekering is ermee bezig en de schuld zal waarschijnlijk bij ons liggen. Maar dit soort dingen kunnen gebeuren. Het is gewoon domme pech.’





Compliment

Kamstra van de Destiny laat duidelijk blijken dat hij liever de publiciteit niet opzoekt. Maar hij wil nu toch aandacht vragen van andere schippers voor het gevaar en de ellende die niet opletten kan opleveren voor een ander. Want hij en zijn vrouw hebben niet alleen grote schade aan hun schip. Ze zijn tijdelijk ook hun huis kwijt. Terwijl de Destiny op de werf ligt overnachten ze noodgedwongen in een hotel in Delft, waar het schip bij Bocxe wordt gerepareerd. Dat gaat nog weken duren, want de schade is fors. De precieze berekening moet nog komen, maar de voorlopige kostenraming is tussen de 70.000 en 80.000 euro.

Eén ding wil Kamstra zeker nog kwijt. Namelijk een groot compliment voor de mannen die de rollen bij Tata Steel hebben geladen. Want een schuivende lading is de schrik van elke schipper. ‘Geen keg was verschoven, hulde daarom aan de laadploeg. Dat kunt u dan ook noteren.’