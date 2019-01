Schuttevaer Premium Schippersz 25: ‘Zum Befehl, Herr Sluismeester’ Facebook

De Nova Cura was geen boot maar een bootje. Geen dot maar een dotje. Multifunctioneel ook: je kon ermee varen en spelevaren. Met stoeien leer je vechten. Dansen aan het front, plezier in de beroepsvaart. Ze kon zwaaien en zwieren, ze trok sierlijk kielzog in elegante bochten. We speelden samen in de haven van Stein, waar we zes weken met zilverzand lagen te liggen. En we konden alles, daar in die haven.

Toen gingen we met het zilverzand op naar Leerdam. Kanaalsluizen, Maassluizen, Weurt, Gorinchem, de Linge. Te beginnen in Born: weet je nog, op de lierdraad. Dan Roosteren, ging goed. Toen Maasbracht.

We waren de eerste om de sluis in te varen en ik werd gesommeerd naast de Antoon te gaan liggen. Zum Befehl, Herr Sluismeester. De Antoon schuurde langzaam stuurboord langs de sluismuur.

Ik gaf de Nova Cura een snok naar bakboord en dan met al haar 40 pk’s achteruit. Gestoeid en geoefend hadden we, maar nooit in een sluis. Ze sloeg dwars weg, d’r mooie koppie links uit de flank, stuurboordroer vol erop ging niet meer, dan maar bakboordroer vol erop, volaan achteruit (ik kon lezen en schrijven met haar) en nog naschommelend in haar eigen schroefwater lag ze daar dan toch naast haar sleep, geheel volgens de aanwijzingen van Herr Sluismeester – behalve dan dat ze met d’r eigenwijze kop richting Stein wees.





Voor schut

Afijn, Herr Sluismeester piste zowat in zijn uniformbroek van het lachen, twee spitsenschippers achter de Antoon sloegen steil achteruit van de pret, Jan keek alsof wij altijd zo manoeuvreerden en Greet hield zich schuil in de stuurhut.

Het uitvaren verliep dan weer wonderlijk soepel. We konden rekenen op de clementie van de spitsen en van wie daar nog achter lagen: zo leuk schutten ze in België niet. Schippersz sloeg rustig ietsje bakboord achteruit tot voor die iets te lange kop van de Antoon, gaf rustig stuurboordroer tot we in lijn lagen met onze sleep. Ik pakte rustig de draad aan (18 mm) en dan rustig vooruit, de Maas en nieuwe avonturen tegemoet.

Nou is het wel zo dat je met een 40 pk Brons niet zo heel anders kunt dan rustig. Behalve dan als je Nova Cura heet, en je je kunstjes per se wilt demonstreren in Maasbracht, in die voor mij voor goed voor-schut-sluis.

Volgende keer: Stein-Weurt-Stein