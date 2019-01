Bergers van Hebo hebben maandag 14 januari in de haven van Niehl de Pure Liner 2 gelicht.

Het Nederlandse evenementenschip was daar tijdens de Kerstdagen gezonken toen het bij wassend water onder een rand van de kade was blijven steken. Met de drijvende bokken Hebo Lift 6 en 7 werd het schip maandag aan het begin van de middag boven water getakeld. Het schip heeft drie weken onder water gelegen. Een verslaggever van de krant Express tekende uit de mond van een van de bergers op dat het schip vol met modder ligt en dat het binnen een reuzechaos is. De eigenaar en de verzekeraar gaan nu bekijken wat er met het schip gaat gebeuren. (BO)