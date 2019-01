Bellen naar andere EU-landen wordt opnieuw goedkoper. Vanaf 15 mei mogen telecombedrijven niet meer dan 19 cent berekenen voor oproepen tussen EU-landen, tekstberichten (SMS) mogen maximaal 6 cent per stuk kosten.

Over de maximumtarieven werd binnen de Europese Unie in juni dit jaar al een akkoord bereikt, maar eind vorig jaar stemde een meerderheid van het Europees Parlement hier ook voor. En de telecommunicatie wordt niet alleen goedkoper, maar ook sneller. Zo bevat het pakket ook maatregelen zodat in Europese steden tegen 2020 het nieuwe 5G netwerk beschikbaar is. Ook moeten alle Europese landen verplicht met een 112-waarschuwingssysteem komen om burgers via sms te waarschuwen in het geval van dreigende grote noodsituaties en rampen, zoals een terroristische aanslag of een natuurramp. (EvH)