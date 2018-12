Oud-afdelingsvoorzitter Gijs de Koning Gans kreeg 28 december het speldje voor 60 jaar lidmaatschap uitgereikt op de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer IJsseldelta-Zwartewater.

De afdeling IJsseldelta-Zwartewater bestaat volgend jaar 170 jaar, zo heeft penningmeester Roelof Huls uitgerekend. Dat wil zeggen haar voorlopers meegerekend. De afdeling is namelijk de bakermat van de vereniging, die in 1849 voor het eerst vergaderde. De Koning Gans heeft daar dus de laatste 60 jaar een rol in gespeeld. Met echtgenote Diny voer hij met de spits Regina. Hij was voorvechter van de toerbeurt en betrokken bij de totstandkoming van de Vereniging Toerbeurt Noord-Zuid. In de jaren ‘70 ging hij aan wal in Zwolle. Maar bleef actief voor de binnenvaart. Hij werd onder meer voorzitter van de Schuttevaer-afdeling Zwolle en bleef dat tot de fusie met de afdeling Kampen in de afdeling IJsseldelta, toen Jan Hoogeveen het stokje van hem overnam. Gijs was een verbinder die zijn sporen in de binnenvaart ruim heeft verdiend’, memoreerde Huls.





Spaargeld