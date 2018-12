Schuttevaer Premium CBOB op weg naar eeuwfeest Facebook



ZWIJNDRECHT 27 december 2018, 14:00

De Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) bestaat 100 jaar in 2019. Het eeuwfeest wordt zaterdag 21 september gevierd met een jubileumbijeenkomst in Woudenberg, waar die dat ook de Binnenvaartontmoetingsdag wordt gehouden.

1 / 1 Voorzitter Jan van Belzen met de nieuwe jubileumvlag van de CBOB. (Foto Dirk van der Meulen) Voorzitter Jan van Belzen met de nieuwe jubileumvlag van de CBOB. (Foto Dirk van der Meulen)

‘Het wordt een hele mooie dag met elkaar’, zei CBOB-voorzitter Jan van Belzen donderdag 27 december op de eindejaarsbijeenkomst met zo’n 25 leden en gasten in het BLN-kantoor in Zwijndrecht. Hij presenteerde daar de jubileumvlag voor de leden. Van Belzen kondigde aan dat andere jubileumactiviteiten nog worden uitgewerkt in de aanloop naar 21 september.





Over de beoogde samenwerking tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) zei Van Belzen, één van de twee vice-voorzitters bij BLN, dat het CBOB-bestuur daar ‘absoluut niet tegen’ is. Maar hij maakte namens het bestuur wel een voorbehoud: ‘Wat wij niet willen is een fusie. Het liefst zien we het CBRB als een nieuwe ledengroep, zoals wij dat als CBOB ook zijn binnen BLN-Schuttevaer. De piketpalen zijn helder, binnen die bandbreedte wordt er wat ons betreft onderhandeld. De ledengroepstructuur is goed voor behoud van onze identiteit, die willen we niet kwijt.’ ( DvdM