DEVENTER 22 december 2018

Met de gecombineerde Schuttevaer-editie, ons dubbeldikke nummer 51/52, zit voor de gedrukte krant het jaar erop. Met Kerst en de jaarwisseling slaan we twee weken over. Het nieuwe jaar 2019 beginnen we met opnieuw een dubbelnummer 1/2. De komende twee weken staat uw nieuws op Schuttevaer.nl

Omdat het de tijd is van geven, staat de website tijdens de feestdagen tot 2 januari 2018 voor iedereen open. U hoeft dus niet in te loggen om alles te kunnen lezen, ook ons archief vanaf 2008. Maak er gebruik van en vind online alles wat uw maritieme interesse heeft.

Klaar voor 131ste jaargang

Als Schuttevaer-medewerkers (redactie, advertentieverkoop, klantenservice) bereiden we ons voor op de start van 2019 bij onze nieuwe uitgever ProMedia met veel extra’s online en in de sfeer van lezers-events. Dat worden gelegenheden om elkaar te ontmoeten, op internet en in ‘real live’.

Wij gaan u het komend jaar in 46 gedrukte edities, online op Schuttevaer.nl, in de Schuttevaer NieuwsApp, tweemaal per week in de nieuwsbrief én via de sociale media Twitter, Facebook en LinkedIn als vanouds het maritieme wel en wee in al z’n facetten presenteren. We doen dat zo actueel en betrouwbaar mogelijk in de beste Schuttevaer-traditie.

Namens alle Schuttevaer-medewerkers wens ik u fijne feestdagen en een gezond en voortvarend 2019.





hoofdredacteur





