Schuttevaer Premium Een eerlijk en oprecht verhaal over de KNRM

Den Helder 20 december 2018, 14:00

Oud-marineman, voormalig directeur van het Nationaal Redding Museum Dorus Rijkers en afgestudeerd historicus Henk Stapel (67) heeft maar liefst vijf jaar lang, vier dagen in de week, de geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen in de periode 1750-1991 onderzocht en beschreven. Met het accent op de ruim anderhalve eeuw aanhoudende interactie tussen twee particuliere reddingmaatschappijen die in de omgang De Noord uit Amsterdam en De Zuid uit Rotterdam werden genoemd.