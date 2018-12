Schippersonderwijs in Fries Museum Sneek Facebook

Twitter

Email SNEEK 18 december 2018, 17:54

Het Fries Museum in Sneek heeft een tentoonstelling ingericht over het onderwijs aan schipperskinderen.

1 / 1 Het internaatschip Prinses Marijke in Sneek (circa 1950). (Collectie Fries Scheepvaart Museum Sneek) Het internaatschip Prinses Marijke in Sneek (circa 1950). (Collectie Fries Scheepvaart Museum Sneek)

Er zijn foto’s te zien van verschillende schippersinternaten, die de sfeer oproepen van de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Maar de expositie laat ook het heden zien, bijvoorbeeld op het moderne internaat van de Maritieme Academie en het maritiem onderwijs in Harlingen, dat dit jaar 200 jaar bestaat.

Hoewel de leerplicht in ons land al in 1900 werd ingevoerd, bleef het onderwijs aan schipperskinderen nog lang problematisch. Veel schipperskinderen gingen helemaal niet naar school en anderen alleen als de gelegenheid zich voordeed. In het gunstigste geval gingen schipperskinderen een paar jaar aan wal; in de kost bij familie of bij kostgezinnen, zodat ze voor langere tijd naar één en dezelfde school konden gaan.





Grondlegger

Gerben de Jong (1884-1963), ook wel ‘vader van het schippersonderwijs’ genoemd, heeft zijn leven lang gevochten voor beter onderwijs aan schipperskinderen en zette zich in voor het schippersvakonderwijs. Dat lag minder voor de hand dan het nu lijkt. Veel schippers stonden daar namelijk sceptisch tegenover. Schipper werd je immers in de praktijk en de kennis werd van vader op zoon overgedragen. Maar in een maatschappij, waarin contracten en reglementen steeds belangrijker werden, redden veel schippers het niet meer met alleen praktische vaardigheden.

Vanuit het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart zorgde De Jong ervoor dat er schippersinternaten en erkende schippersvakscholen kwamen, zodat kinderen verzekerd waren van beter onderwijs. Zij kregen op de schippersvakscholen niet alleen les in praktische zaken, zoals het leggen van knopen, maar ook in theoretische vakken zoals aardrijkskunde en het reglement voor de binnenvaart.