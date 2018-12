Schuttevaer Premium Schippersz 23: Principes Facebook

Oss 18 december 2018, 16:00

De Waal is breed en drukbevaren. Op km-raai 936 ligt Haaften, aan de rechteroever. De Antoon lag leeg voor anker aan de linkeroever, ongeveer 150 meter roeien van het café waar we moesten zijn om te bellen. Met Rotterdam, of ze een boot wilden sturen. De onze was vanmorgen om 04:00 uur vertrokken met de helft van zijn sleep. Déjà vu. Ik had losgegooid, op bevel van mijn schipper die zich aan het sleepbriefje hield: 10 uur nachtrust.