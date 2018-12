Onder de vlaggen in Gorinchem Facebook

Vrijdag 14 december was een heuglijke dag voor twee schippersfamilies: Agnetha Both (mbs Willie) en Arjan Stam (ms Zeldenrust) gaven elkaar het ja-woord. Beide schepen lagen bij elkaar langszij en traditioneel onder de vlaggen in Gorinchem buiten de Waterpoort.

(Foto Gertenbach, Papendrecht)

Jeugdzorgwerker Agnetha en telecomsupport-medewerker Arjan kozen voor een bestaan aan de wal. Hun ouders zijn blijven varen en beide vaders zijn bestuurlijk actief in Koninklijke BLN-Schuttevaer, Aldert Both als bestuurslid van de nieuwe afdeling Alblasserwaard en Nico Stam als voorzitter van de afdeling Ouderkerk aan den IJssel e.o. ( DvdM