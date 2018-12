Schuttevaer Premium Geen lagere boetes binnenvaart Facebook

Twitter

DEN HAAG 7 december 2018, 14:00

De hoogte van boetes in de binnenvaart verandert niet. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurlijke boetes in andere sectoren nu al gemiddeld ruim twee keer zo hoog zijn als in de binnenvaart. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ziet dan ook ‘geen aanleiding om de boetecatalogus in de Binnenvaartregeling te herzien’. Dat schrijft ze in een brief met twee rapporten aan de Tweede Kamer.