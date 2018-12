Schuttevaer Premium Schippersz 21: Gebroken wit Facebook

Twitter

Email Oss 3 december 2018, 09:00

Ze voeren met de Appassionata en de Harmonie, hun huwelijksbootjes. Nog een bootje dat mij in gedachten schiet is de Nova Cura. Die heeft niets met het huwelijk van doen, maar wel met liefde en trouw. De Nieuwe Zorg, haar verhaal moet nog even wachten.