ANDERNACH 2 december 2018, 00:33

Een matroos is woensdag 28 november zwaargewond geraakt op een schip in Andernach. De 20-jarige man viel van de luiken in het lege ruim. Hij kwam vijf meter lager terecht.