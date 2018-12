Schuttevaer Premium Slordigheidsfout kost lasser het leven op hopperzuiger Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 2 december 2018, 08:00

De dood van een lasser aan boord van de Nederlandse sleephopperzuiger Scelveringhe is te wijten aan slecht omgaan met de veiligheidsregels. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Den Haag na onderzoek naar het gruwelijke ongeval, waarbij de lasser via de laadpijp het ruim in werd gespoeld.