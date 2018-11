Schuttevaer Premium Gerwil verdiende helemaal geen boete Facebook

DEN HAAG 29 november 2018, 14:46

Een door de Inspectie SZW op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) aan Gerwil Binnenvaart opgelegde boete van 144.000 euro, voor het ontbreken van tewerkstellingsvergunningen (twv’s) voor personeel in de binnenvaart, is door de Raad van State geheel vernietigd. ‘De situatie die zich in mei 2012 voordeed was uitzonderlijk’ en ‘de staatssecretaris had van boeteoplegging moeten afzien’, oordeelde de Raad.