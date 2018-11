‘Station Huis ter Duin' legt 850 mille voor KNRM op tafel Facebook

Het jaarlijkse KNRM-benefietgala, waar ruim 500 gasten aanschoven in Grand Hotel (‘Station') Huis ter Duin in Noordwijk, heeft een totaaldonatie van 845.649 euro opgeleverd. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij besteedt het geld aan investeringen die de veiligheid van de ruim 1.300 vrijwilligers ten goede komen.

1 / 1 Een bonte mengeling beelden van het KNRM-benefietgala in ‘Station Huis ter Duin'. (Foto KNRM) Een bonte mengeling beelden van het KNRM-benefietgala in ‘Station Huis ter Duin'. (Foto KNRM)

Maritiem bedrijfsleven genereus voor reddingmaatschappij

De galagasten kregen niet alleen een uitgebreid menu en entertainment voorgeschoteld, maar maakten ook uitgebreid kennis met de KNRM. Aan het einde van de avond overhandigde Huis ter Duin-directeur Stephan Stokkermans de cheque met de opbrengst van de avond aan Rutger van Slobbe, voorzitter van de KNRM.

Het resultaat van de avond werd voornamelijk bepaald door de tafelverkoop aan uiteenlopende bedrijven en particulieren, die de KNRM een warm hart toedragen. Door een veiling en een loterij werd op de avond zelf de opbrengst nog verder verhoogd.

Oefening op zee

's Middags maakte een deel van de galagasten ook écht kennis met de KNRM door mee te doen aan een oefening op zee, met vier reddingboten en een helikopter. 's Avonds waren er onder meer optredens van de Marinierskapel, Edsilia Rombley en cabaretier Brigitte Kaandorp.

Vrijwillige bijdragen

De KNRM staat 24 uur per dag gereed om hulp te bieden op zee. Ruim 1.300 professioneel opgeleide vrijwilligers bemannen de moderne reddingboten. De KNRM komt jaarlijks ruim 2.000 keer in actie, waarbij ruim 3.000 mensen worden geholpen of gered. De Redding Maatschappij ontvangt geen overheidssubsidie en bestaat al sinds de oprichting in 1824 uitsluitend van vrijwillige bijdragen. (DvdM)