Verliefdheid geeft het leven smaak, en ik had die smaak al vroeg te pakken. Van huis uit meegekregen. Opgegroeid met vijf meiden, die mijn opvoeding tot hun taak rekenden, geraakte ik volstrekt naturel vertrouwd met het verschijnsel vrouw. Mijn zusjes hadden vriendinnen op wie ik verliefd werd en vrienden voor henzelf. Bronstig volk over de vloer, ik wist niet beter. Een enkeling heeft het later nog tot zwager gebracht.