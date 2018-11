Hier zou je dubbel van het lachen kunnen liggen, mits het niet zo ernstig is, denken ze nu werkelijk dat die Schipper van Lotje getikt is, hij of zij vaart overal, maar op de

Emms heb je een Loods nodig.

Is het mistig en je bent een gekwalificeerde Loods of Schipper met Radarpatent, mag je ook niet varen.

Zou het voor de Veiligheid niet is nodig zijn dat de Duitsers is wat aan die Emms doen, en de Voorhaven van sluis Hebrum, het slibt niet dicht, het is al dicht geslibd.

We moeten er niet aan denken dat de sluis van Hebrum kapot valt, de Schepen kunnen niet meer rond en moeten maar hopen dat ze er zonder kleerscheuren vanaf komen.

Dat indelen van de sluizen gaat ook zo mooi.

Ze laten een beperkt aantal Schepen door naar Hebrum, maar regelen dit niet bij Aankomst van Delfzijl of Emden.

Resultaat iedereen gaat te vroeg weg om bij de lichting Schepen te zijn die door mogen, wat resulteert in een ophoping van de Schepen.

Ook is het zo dat als jij er Zondag bent en je collega Maandag, maar eerder weggaat hij wel bij de lichting zit en het Schip van Zondag misschien bij het volgende Tij.

En dan zeuren over een Tanker die overal vaart dag en nacht bij mist en ontij.

Hulde voor het personeel van Sluis Hebrum, die zich in allerlei bochten wringt

om de Scheepvaart te dienst te zijn, en doorschut na hun werkuren om de Schepen weg te krijgen.