Er is inderdaad vaker laag water geweest in de geschiedenis.Vroeger was het gewoon om schepen te bouwen met weinig diepgang. 1.90 meter maximaal diepgang was gewoon .Mijn schoonouders hebben nog met negatief cijfer (-10)op pegel Kaub gevaren.

Heden zijn er nog bestaande schepen die kunnen varen met weinig diepgang ,maar helaas worden deze niet meer nieuw gebouwd door de onzinnigheid van regels ( CCR)

Het is onbetaalbaar en niet terug te verdienen doordat de beleidsmensen alleen maar groots en groter denken om het vervoer zo goedkoop mogelijk te maken.