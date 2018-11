Pauselijke onderscheiding voor vrijwilligsters KSCC ‘Het Zuiden' Facebook

Twee vrijwilligsters van het Schipperscentrum ‘Het Zuiden', Ria van Groezen en Toos Vermeeren, ontvingen zondag 18 november de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice' voor hun verdiensten in de parochie.

1 / 1 Na de eucharistieviering en onderscheiding v.l.n.r.: Jos van Dongen (gebedsleider KSCC ‘Het Zuiden'), mevrouw Toos Vermeeren, mevrouw Ria van Groezen en aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb. (Foto KSCC) Na de eucharistieviering en onderscheiding v.l.n.r.: Jos van Dongen (gebedsleider KSCC ‘Het Zuiden'), mevrouw Toos Vermeeren, mevrouw Ria van Groezen en aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb. (Foto KSCC)

Aan het eind van de eucharistieviering in het schipperscentrum speldde aalmoezenier Bernhard van Welzenes beide vrijwilligsters de medaille op.

Pro Ecclesia et Pontifice (‘voor Kerk en Paus') is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof. De medaille verbeeldt op de voorkant de apostelen Petrus en Paulus in twee halfronde nissen en de tekst ‘Pro Ecclesia et Pontifice' en hangt aan een geel en wit lint, de pauselijke kleuren.