ROTTERDAM 9 november 2018, 23:42

Het verzoek van de eigenaar van de eind juni in Rotterdam lekgevaren olietanker Bow Jubail, om haar aansprakelijkheid te beperken op grond van het Bunkerverdrag, is vrijdag 9 november door de rechtbank Rotterdam afgewezen. De Saoedische scheepseigenaar National Chemical Carriers (NCC) is daarmee nog niet volledig aansprakelijk en kan nog tegen de beschikking in beroep.