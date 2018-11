Schuttevaer Premium Tanker vaart de wal in en schepen aan Facebook

'S-GRAVENDEEL 8 november 2018, 23:11

In plaats van simpelweg de wal in te varen, zoals Schuttevaer eerder meldde, is de tanker zaterdagochtend het gemeentehaventje van 's-Gravendeel binnengevaren, waarbij twee schepen schade opliepen.