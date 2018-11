Op zoek naar schippersdochter Facebook

Twitter

Email KAMPEN 7 november 2018, 10:00

Henk Huisman uit Kampen is op zoek naar een schippersdochter die hij eind jaren ‘50 in Kampen heeft ontmoet.

‘Mijn zus Veertje was een jaar of zeven en zat denk ik in de eerste klas van de christelijke Wilhelminaschool in de wijk Brunnepe in Kampen. Bij haar in de klas werd gevraagd of een schippersmeisje ergens mocht overblijven en dat mocht bij ons thuis. Ik denk dat ze ongeveer een jaar elke schooldag bij ons thuis is geweest.

‘Mijn zus en ik zouden het heel leuk vinden om haar nog eens te ontmoeten, om herinneringen op te halen. We weten haar naam niet meer, we denken iets van Matje of Antje. Ik kan me herinneren dat we ook nog een keer bij haar thuis aan boord zijn geweest. Het schip lag in de Ketelhaven, daar waren haar ouders volgens mij aan het werk. In mijn herinnering was het een normaal binnenvaartschip.

Is er iemand die weet hoe het met haar gaat en hoe ik met haar in contact kan komen?'

Henk Huisman, tel. 0610 990871, henkhuisman2011@hotmail.com (MdV)