Schuttevaer Premium Rechtbank wijst ‘plukeis’ 6,8 miljoen euro tegen Gyron Crew af Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 1 november 2018, 22:33

Rechtbank Rotterdam heeft de ‘vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel’ van in totaal 6,8 miljoen euro, die het Openbaar Ministerie (OM) had ingesteld tegen de verdachten in de strafzaak rond uitzendbureau Gyron Crew, afgewezen. De schatting van de officier van justitie is voor de rechtbank geen wettig bewijsmiddel.