Schippersz (17): Piccolootje gaat varen

Oss 24 oktober 2018, 16:00

Frans is een ongezeglijke puber, een 14-jarige snotneus die op zwerftocht langs de Maas in Lithoijen de schipper van een Groninger boltjalk aanspreekt. En verdomd, die wil hem als knechtje. ‘Morgenvroeg halfvijf vertrekken we', zegt de schipper. ‘Pech als je er niet bent.'