MOERDIJK 23 oktober 2018

Varend ondernemer Thijs Broekmeulen beschrijft zijn ervaringen met het niet gezien worden op AIS en de gevolgen die dat in Duitsland heeft. Hij hoopt dat AIS teruggebracht wordt tot wat het volgens hem is: een speeltje.

Relaas van wat ook u kan overkomen.

Verleden jaar hebben wij een bekeuring van 55 euro gehad in Nienburg (D) aan de kade, omdat de AIS niet uitzond tijdens het weekend en de bemanning thuis was.

Betekent dit dat er iemand aan boord moet blijven? Als je thuis bent kun je de AIS niet controleren en de site MarineTraffic of andere zijn niet gegarandeerd correct, het hele systeem overigens niet. Als jouw buurman jou niet ziet betekent dit nu dat jouw AIS niet werkt of dat zijn AIS niet ontvangt. Ook hebben wij, omdat over een lang weekend de accu's het niet volhouden, zonnepanelen geplaatst, kosten inclusief montage en regelaar 2400 euro.

Deze week waren wij onderweg op het Mittellandkanaal bij Haldensleben, wederom zou de AIS niet werken. Het apparaat gaf geen storing, in het scherm stond ‘OK', om de zoveel tijd lichte Tx op, RX en GPS waren aanwezig. Ook konden wij alle schepen zien en volgen op de ECDIS, maar hoe het ook zij, anderen konden ons niet zien. Vreselijk natuurlijk, op klaarlichte dag op het Mittellandkanaal.

Wij mochten niet verder varen van de waterpolitie Haldensleben, ofschoon de ponton die we duwden ook een werkende AIS had. Maar nee, de achterste boot moest AIS hebben. O ja, ook de afmeting welke deze AIS uitzond was niet goed, de breedte was OK, maar de lengte 14,5 meter te kort. Omdat dit een ander merk was, wisten mijn mensen niet hoe dit in te stellen.

Ja, als je op het Mittellandkanaal of waar dan ook een schip oploopt of tegemoet vaart en hij is 14,5 meter langer dan aangegeven, ontstaat natuurlijk een levensgevaarlijke situatie. Ook het punt van uitzenden is cruciaal, als er nog 14,5 meter meer achter dit punt zit kun je zomaar een aanvaring hebben. Volgens mij denkt de commissie die dit alles bedacht heeft dat de schipper verstandelijk beperkt is.

Maar goed, we mochten dus niet meer verder varen. Vervolgens een bedrijf gebeld om de AIS te repareren, 216 euro verder was het probleem nog niet opgelost. Hij kon het niet repareren en een leen-AIS had hij niet beschikbaar. Overigens was ook hij van mening dat hij het gewoon moest doen, maar hij deed het niet.

De andere dag, zondagmorgen, in de auto gestapt en naar Magdeburg gereden met een andere AIS. Veertien uur later was ik weer terug en een illusie armer. Ook deze deed het niet, ofschoon ook deze weer aangaf te functioneren.

De waterpolitie had aangegeven dat ze aan de volgende politiepost in Burg zouden doorgeven dat onze AIS niet werkte, dus dat het consequenties zou hebben als we verder zouden varen. Tegen de bemanning gezegd dat ze maandagmorgen toch gewoon moesten gaan varen. Ik hoopte erop dat de volgende politiepost ons weer zou aanhouden. Helaas voeren ze gewoon voorbij. Of zou hij op dat moment gewoon gewerkt hebben? We zullen het nooit weten.

Om mij zelf in te dekken had ik de leverancier uit Duisburg gevraagd om met een nieuwe AIS, antenne en GPS naar inmiddels Genthin te rijden. Totale kosten van deze actie 3772,50 excl. btw. Als ik mijn eigen rit op zondag tegen dezelfde kosten doorreken komt hier nog 2637,50 euro bij, totaal 9081 euro (facturen in het bezit van redactie).

Ook vraag ik mij af hoe de Wasserschutz controleert of een AIS werkt. Hebben zij daar een apart opsporingsmiddel voor wat als zodanig is toegelaten, of kijken ze gewoon op hun eigen AIS? Zoals eerder gezegd: wie zijn AIS werkt er nu niet, die van de zender of van de ontvanger?

Waarom moet er overigens een AIS aan staan als je stilligt? Kun je zien of er nog een ligplaats vrij is, wordt gezegd. O ja, en als er dan een duwbak/ponton of ander vaartuig zonder eigen voortstuwing ligt (deze hoeven namelijk geen AIS te hebben)?

Speeltje

Al met al is het een leuk speeltje waar je, als je geluk hebt, op kunt zien waar je concurrent vaart, en je misschien een schip bij naam kan oproepen als jij of hij niet weet waar je vaart. Maar vooral niet als een navigatiemiddel gebruiken, kan natuurlijk ook niet omdat je nooit zeker weet of die van jou zelf of van die ander werkt.

Ik stel voor, omdat het levensgevaarlijk is om zonder AIS te varen, iedere vijf minuten een verkeerspost of andere officiële instantie op te roepen, om te vragen of hij het nog doet. Als deze post er flauw van wordt, vraag je gewoon of hij de verantwoording neemt als er een vreselijk ongeluk gebeurt. Ik denk als we dit allemaal een dag gedaan hebben, de AIS teruggebracht wordt naar wat het is: ‘een speeltje'.

Thijs Broekmeulen

Browena International

Moerdijk