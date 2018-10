Schuttevaer Premium ASV: 'Koester kleine schepen voor tijden van laag water' Facebook

ROTTERDAM 23 oktober 2018, 14:01

Nu de binnenvaart geconfronteerd wordt met de gevolgen van het record lage water is het des te meer de tijd om de kleine schepen in de vloot te koesteren. Dat is de strekking van een opiniestuk van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) maandag 22 oktober op Facebook.