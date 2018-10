Schuttevaer Premium ‘Pluksom' Gyron Crew blijft een gok Facebook

ROTTERDAM 19 oktober 2018, 13:00

Gyron Crew liet de ontnemings- of ‘plukze'-zaak van 6,8 miljoen euro op z'n beloop. Die diende donderdag 18 oktober - de Europese Dag tegen de Mensenhandel - voor de rechtbank in Rotterdam zonder aanwezige verdachten. Het voormalig uitzendbureau van Filipijnse matrozen richt zich volledig op de behandeling van de hoofdzaak in hoger beroep, volgend jaar mei voor het Gerechtshof in Den Haag.