De derde editie van de EOC-Traditionele Schepen Beurs mag zich verheugen in een steeds groter wordende belangstelling vanuit het buitenland. Naast een groep uit Engeland komt dit jaar ook een delegatie van burgemeesters van diverse havensteden rond de Middellandse Zee op bezoek.

De beurs wordt van 9 t/m 11 november gehouden in Gebouw 66 van het Willemsoordcomplex in Den Helder en staat dit keer in het teken van duurzaam varen en duurzaam (ver)bouwen, met als smaakmakers SummerLabb en Sustainable Sailing/Substainable Boats (S-boats).

Escale à Sète

De betrokken burgemeesters, afkomstig uit Spanje en Zuid-Frankrijk, zullen de beurs op vrijdagmiddag 9 november bezoeken. Volgens beursmanager Jet Sluik gaat het om de havensteden Castellon de la Plana, Port Vendres, La Grande-Motte en Sète. ‘Hun bezoek aan Den Helder heeft te maken met de voorbereidingen voor het grote maritieme evenement Escale à Sète dat zij in 2020 gaan organiseren. Hieraan zullen ook diverse Nederlandse tallships deelnemen, waaronder de Oosterschelde en de Morgenster.'

De overeenkomst voor de Nederlandse deelname aan Escale à Sète wordt op de beurs ondertekend, vertelt Jet Sluik. De burgemeesters willen volgens haar ook inspiratie opdoen voor hun evenement, dat de Nederlandse maritieme historie als thema heeft. Verder komt er uit Engeland een groep van 20 vertegenwoordigers van de Old Gaffers Association naar Den Helder voor een meerdaags bezoek aan de beurs.

Groter in opzet

De 3e EOC-Traditionele Schepen Beurs wordt in opzet nog groter dan de vorige editie. ‘Vorig jaar mochten we al bezoekers uit België, Frankrijk, Engeland en Duitsland verwelkomen. Allemaal mensen actief in de traditionele schepenbranche en de zeilchartervaart, die speciaal voor de beurs voor meerdere dagen naar Den Helder komen. Persoonlijk verwacht ik dat zowel de nationale als internationale belangstelling alleen maar zal toenemen', zegt Jet Sluik.

In 2017 telde de vakbeurs circa 3000 bezoekers, 70 standhouders en 50 traditionele schepen die op het werfcomplex in de museumhaven lagen afgemeerd. De beurs heeft scheepsverzekeraar EOC als hoofdsponsor en wordt mede gesteund door de Stichting Ondernemen aan Zee, een fonds van de Gemeente Den Helder en verschillende ondernemersverenigingen uit de regio.

De prijs van een toegangskaartje bedraagt 9 euro per persoon. Hiervoor ontvangt men een polsbandje dat alle drie de dagen toegang geeft tot de beurs en waarmee tevens gratis een bezoek kan worden gebracht aan Marinemuseum, Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers en/of lichtschip Texel. Bezoekers kunnen in de directe omgeving van Gebouw 66 gratis parkeren. (DvdM)