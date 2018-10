Containerschip ramt kade in Mumbai (video) Facebook

De directie van de Jawaharlal Nehru Port Trust is maandag 15 oktober een onderzoek gestart naar de toedracht van een aanvaring in haar haven. Zaterdag voer het gloednieuwe containerschip CMA-CGM Mumbai met flinke vaart pal tegen een kademuur.

De oorzaak ligt mogelijk in een mislukte manoeuvre om het schip te keren. Op een video die van het incident gemaakt werd is te zien dat de bemanning van het schip het stuurboord anker laat vallen vlak voordat het schip de kade raakt.

De 336 meter lange CMA-GCM Mumbai (10100 teu) kwam uit Karachi. Het schip is pas in mei van dit jaar in gebruik genomen. Bij het incident vielen geen slachtoffers. De autoriteiten hebben inmiddels de schade aan zowel de kade als het schip opgenomen. De Jawaharlal Nehru Port ten oosten van de stad Mumbai is de grootste containerhaven van India. (BO)