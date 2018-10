Schuttevaer Premium Schip loopt vast bij ankermanoeuvre Facebook

Het is een sleepboot donderdag 4 oktober gelukt een met 800 ton staal geladen schip los te tornen op de Rijn bij Budenheim (Rijnkilometer 506,4). Het schip was daar dinsdagavond 2 oktober rond 20.00 uur in de buurt van de oever vastgelopen.