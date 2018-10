Zuster Vincentia door Nijmegen onderscheiden Facebook

NIJMEGEN 3 oktober 2018, 21:13

Tijdens de viering van het 70-jarig jubileum van haar intrede bij de Zusters van de Heilige Carolus BorromeĆ¼s is zuster Vincentia (93) zondag 30 september onderscheiden voor haar verdiensten in de schippers-, kermis- en circusgemeenschap.

1 / 1 Zuster Vincentia krijgt de Zilveren Waalbrugspeld opgespeld door burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. (Foto KSCC) Zuster Vincentia krijgt de Zilveren Waalbrugspeld opgespeld door burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. (Foto KSCC)

Ze kreeg de Zilveren Waalbrugspeld opgespeld door burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Deze onderscheiding is voor mensen die zich minimaal tien jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Nijmeegse samenleving. De uitreiking vond plaats op het KSCC-kerkschip in de Waalhaven in Nijmegen.

Zuster Vincentia werkte vanaf 1966 als hoofd van de chirurgie in het CWZ in Nijmegen. Op haar zestigste stopte ze en ging ze als vrijwilliger patiƫnten in het CWZ begeleiden.

Vanaf 1986 organiseert zuster Vincentia de bezoekersdienst voor langdurig zieken van de Landelijke Parochie voor de schippers-, kermis- en circusgemeenschap. Zij bezoekt de zieken die door het reizende bestaan van hun gemeenschap geen directe familie om zich heen hebben.